Europa-Park stellt Programm für Jubiläumsjahr vor

Der Europa-Park in Südbaden will heute (10.30 Uhr) sein Angebot für das Jubiläumsjahr vorstellen. Deutschlands größter Freizeitpark wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Inhaberfamilie Mack führt die Tourismusanlage mit Achterbahnen, Restaurants und Hotels weiterhin.

Die Saison in Rust (Ortenaukreis) startet offiziell am 22. März. An diesem Samstag (15.3.) gibt für das Publikum eine Voraböffnung (»Pre-Opening«) – für diesen Termin gibt es laut Internetseite allerdings keine Tickets mehr.

Parkchef Roland Mack kündigte bereits ein neues interaktives Fahrgeschäft im luxemburgischen Themenbereich an. Dabei kann man die Maskottchen Ed und Edda auf einer Reise quer durch Europa begleiten. Passend dazu soll auch ein Kinofilm erscheinen. Eine neue Achterbahn wird es im Jubiläumsjahr nicht geben. Die Freizeitanlage hatte bereits im vergangenen Jahr die Achterbahn »Voltron Nevera« eröffnet.

Laut einer Studie der Universität St. Gallen in der Schweiz ist der Park in den vergangenen Jahrzehnten zu einem bedeutendem Wirtschaftsfaktor in der Region geworden. Die Anlage beschäftigt über 5.000 Menschen. Sie habe in der zurückliegenden Saison 2023/24 fast 2,5 Millionen Übernachtungen außerhalb der eigenen Hotelbetriebe ausgelöst – davon profitiere auch das unmittelbar benachbarte Elsass, berichteten die Studienautoren.

Die Eintrittspreise steigen in der neuen Saison nach früheren Angaben Macks um rund fünf Prozent. Laut Internetseite kostet ein Standardticket nun mindestens 64,50 Euro. Der 1975 gegründete Europa-Park hat nach eigenen Angaben jährlich über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher.