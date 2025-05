Etwa 100.000 Euro Schaden nach Brand - Feuerwehr rettet Hund

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Haus in Ludwigsburg ist ein geschätzter Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Am Freitag kam starker Rauch aus dem dreistöckigen Haus, wie die Polizei mitteilte. Im Erdgeschoss brannte es demnach in einer Wohnung.

Verletzt wurde niemand, Menschen waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Die Feuerwehr rettete einen Hund aus dem ersten Obergeschoss. Das Tier blieb den Angaben nach unverletzt. Die Ursache für den Brand war laut Polizei zunächst unklar. Das Haus kann vorerst nicht mehr bewohnt werden. Die Ermittlungen dauern an.