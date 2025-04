Esa-Satellit »Biomass« ins All gestartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Satellit »Biomass« der europäischen Raumfahrtbehörde Esa ist vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus ins All gestartet. Dies zeigte eine Liveübertragung des Starts im Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt.

Der Erdbeobachtungssatellit zur Vermessung der Wälder hob um 11.15 Uhr (MESZ) an Bord einer Vega-C-Rakete ab. Um 12.27 Uhr empfing das Kontrollzentrum in Darmstadt das Signal des Satelliten und übernahm damit die Kontrolle über die Sonde.

Radar wurde am Bodensee entwickelt

Die Sonde soll in den kommenden Jahren global die Biomasse der Wälder erfassen, um so die Rolle der Wälder im globalen Kohlenstoffkreislauf zu verstehen. Dafür hat sie laut »Biomass«-Missionsmanager der Esa, Klaus Scipal, nur ein einziges Instrument an Bord, ein neuartiges Radar und das kommt von Airbus Defence and Space in Immenstaad.

»Biomass« soll die Wälder vermessen. Foto: S. Martin/DPA »Biomass« soll die Wälder vermessen. Foto: S. Martin/DPA

Das P-Band-Radar beschreiben Experten als Wunderwerk. Wegen der besonderen Technik kann es laut Airbus durch Baumkronen bis auf den Waldboden hindurchschauen. Es sei das Erste seiner Art.

»Biomass« werde Wissenschaftlern noch nie dagewesene Daten über den Zustand der weltweiten Wälder liefern, erklärte der Leiter des Bereichs Space Systems bei Airbus, Alain Fauré. Die Experten hoffen auf eine Lebensdauer des Satelliten von bis zu sieben Jahre.