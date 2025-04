Es wird wärmer - nur nachts kühlt es ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Frühling kommt zurück: Bis zum Wochenende werde es diese Woche jeden Tag wärmer und die Sonne scheine, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD). Am Sonntag könne es dann Temperaturen zwischen 18 Grad in höheren Lagen und bis zu 23 Grad am Rhein geben. Der Samstag werde vielerorts vermutlich der schönere Tag des Wochenendes, denn am Sonntag könne es dann Schauer und Gewitter geben.

Obwohl es die ganze Woche sonnig bleibe, sollten Hobbygärtner sich mit dem Bepflanzen von Balkon oder Terrasse noch gedulden. Denn nachts bleibt es dem Meteorologen zufolge frisch und es kann weiter Bodenfrost geben.

Pollen fliegen

Wer auf Birkenpollen allergisch reagiert, muss auch diese Woche das Jucken in Nase und Augen aushalten. Der Wind verbreitet die Pollen und ohne Regen bleiben sie in der Luft. Aufatmen ist den Angaben zufolge erst von Sonntag an möglich. Denn dann kann es laut Prognose mancherorts ein wenig regnen.