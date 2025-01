Es wird noch einmal glatt - und dann sehr mild

Laufen statt Langlaufen ist in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg angesagt. (Archivbild)

Noch laufen die Skilifte in Holzelfingen auf der Schwäbischen Alb - doch das könnte sich bald ändern. Die Hänge jenseits der Pisten sind bereits braun statt weiß, und Langläufer sollten sich keine Hoffnungen auf gespurte Loipen machen. Mit einem erneuten Wintereinbruch ist am letzten Januarwochenende nicht zu rechnen.

»Auf der Schwäbischen Alb ist kein Schneefall in Sicht«, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Stattdessen soll es bis zum Wochenende deutlich mildere Temperaturen in Baden-Württemberg geben, im Flachland sogar welche im zweistelligen Bereich. Zuvor müssen Autofahrer allerdings noch einmal achtgeben.

Vorsicht vor Glätte

Am Mittwochvormittag zieht vom Südwesten Regen über das Land - und der kann am Boden gefrieren. Örtlich sei deshalb mit glatten Straßen zu rechnen, sagt Puckert. Betroffen ist vor allem die Region Südbaden bis zum Bodensee. Die Lage soll sich aber dann entspannen, bereits am Nachmittag steigen die Temperaturen in den Plusbereich.

Am Donnerstag kann es Temperaturen von bis zu 8 Grad geben, am Freitag wird es mit bis zu 12 Grad am Oberrhein und 10 Grad im Raum Stuttgart schon deutlich milder. Am Samstag können die Daunenjacken dann vollends im Schrank bleiben: Dann sind sogar 14 Grad am Oberrhein und 12 Grad im Raum Stuttgart drin.

Im Hochschwarzwald über etwa 700 Meter können zwar am Donnerstag und Freitag ein paar Flocken fallen, aber zum Wochenende soll es auch im Bergland deutlich milder werden und Plusgrade geben. Im Flachland fallen die Niederschläge in Form von Regen.