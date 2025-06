Es scheint fast nur die Sonne - Hitzewelle naht im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf den Südwesten rollt eine Hitzewelle zu und die Sonne brennt vom Himmel. »Wir erwarten am Samstag bis zu 33 Grad, am Sonntag sogar nahe 35 Grad«, sagte in Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Außerdem warnte er vor einer starken Hitzebelastung, die bis Wochenmitte weiter zunehme: Dann legt der Sommer noch eine Schippe drauf und wartet mit Temperaturen bis zu 38 Grad auf. »Am Mittwoch erreichen wir den Höhepunkt der Hitzewelle.«

Zum Wochenende dürften die Menschen Schwimmbäder und Badeseen stürmen, denn der Himmel wird blau und die Sonne scheint den DWD-Angaben zufolge fast überall. Am Samstag trüben nur ein paar Quellwölkchen den Blick nach oben, die sich bis Sonntag vollständig verziehen. Wind wehe nur wenig und bringe keine signifikante Abkühlung, wie der DWD-Experte weiter erläuterte. »Man wird höchstens noch etwas schneller trocken, wenn man aus dem Wasser steigt.«

Hinweise für richtiges Verhalten

Ansonsten solle man trotz aller Sommerseligkeit nicht vergessen, sich bei den hochsommerlichen Temperaturen vor der Hitze in Acht zu nehmen. »Nicht stundenlang in der Sonne verweilen, nicht ins Wasser springen, sondern langsam reingehen und viel trinken«, sagte er.

Mit der weiter zunehmenden Hitze bis Wochenmitte werden auch die Nächte ab Montag zusehends warm und schwül. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommender Woche werde voraussichtlich tropisch - mit bis zu 23 Grad.