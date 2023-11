»Erträumt«: Schöppners Startelf-Debüt für Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Matchwinner Jan Schöppner strahlte nach dem Derby-Sieg des 1. FC Heidenheim. »So erträumt man sich das«, sagte der 24-Jährige, der beim 2:0 (0:0)-Sieg des Ostalb-Clubs gegen den VfB Stuttgart am Sonntag sein Startelf-Debüt in der Fußball-Bundesliga gefeiert hatte. Schöppner hatte in der 70. Minute per Kopf die Heidenheimer Führung besorgt, Torjäger Tim Kleindienst in der Nachspielzeit dann den Endstand erzielt.

»Kompliment an meinen Teamkollegen«, sagte Mittelfeldspieler Schöppner über Jan-Niklas Beste, der mehrere brandgefährliche Ecken und Freistöße getreten und so auch das 1:0 vorbereitet hatte. »Unfassbar gute Standards« seien das gewesen, meinte Schöppner.

In der Tabelle liegen die Heidenheimer, die zuvor vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie kassiert hatten, mit zehn Punkten auf Platz 13. »Es ist ordentlich«, sagte Schöppner, fügte mit Blick auf die vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 16 aber auch hinzu: »Es ist alles sehr eng da unten und das wird auch bis zum Ende so bleiben, glaube ich.« Kommenden Samstag ist der Aufsteiger bei Rekordmeister FC Bayern München zu Gast.

