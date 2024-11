Erstmals tritt Mann bei Wahl zu Württembergs Weinkönig an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Erstmals seit mehr als 70 Jahren könnte in diesem Jahr ein Mann den Titel bei der Wahl zur württembergischen Weinkönigin gewinnen. Er tritt bei der Entscheidung am Abend in Heilbronn ebenso an wie vier Frauen, um im kommenden Jahr für den Wein aus dem Anbaugebiet zu werben. Würde er die Jury überzeugen, wäre er bereits der dritte Mann in dieser Position in einem der 13 deutschen Weinanbaugebiete. Bei der Wahl werden die Kandidatinnen und der Kandidat von einer Jury in mehreren Fragerunden auf ihr Wissen rund um den Wein und auf ihr Auftreten geprüft.

Gewinnt der männliche Bewerber eine der drei Kronen, wäre er Württembergs erster Weinprinz oder Weinkönig, teilte der Weinbauverband mit. Anders als die Kandidatinnen, würde er allerdings keinen Kopfschmuck tragen, sondern eine an die Stilistik der aktuellen Kronen angelehnte Amtskette.