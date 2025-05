Erster Sieg unter Glawogger: Mannheim gewinnt in Cottbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Überraschungserfolg für den SV Waldhof Mannheim: Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist gewann bei Aufstiegskandidat Energie Cottbus mit 4:2 (2:1). Damit kletterten die Kurpfälzer in der Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz. Sie stehen aber nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Borussia Dortmund II und dem VfB Stuttgart II.

Die frühe Führung der Lausitzer durch Henry Rorig (7.) glich Felix Lohkemper im Gegenzug aus (8.). Kennedy Okpala brachte die »Buwe« mit zwei Treffern auf die Siegesstraße (29./52.) und sicherte seiner Mannschaft damit den dritten Auswärtssieg der Saison. Henning Matriciani erhöhte auf 4:1 (62.), ehe Tolcay Cigerci dank eines schmeichelhaften Elfmeters verkürzte (66.). Mit dem Erfolg feierte Mannheims neuer Trainer Dominik Glawogger im vierten Spiel seinen ersten Dreier.

Nach den eher ernüchternden jüngsten Auftritten zeigte sich Mannheim in Cottbus spielerisch deutlich verbessert. Am Samstag (14 Uhr) kann der Waldhof im Heimspiel gegen Tabellenführer Dynamo Dresden den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, zumal am Freitag Dortmund II im direkten Duell auf Stuttgart II trifft.