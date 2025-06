Erst Hochsommer, dann Gewitter: Sommer macht Zickzackkurs

Der Deutsche Wetterdienst erwartet vor allem für Samstagabend kräftige Gewitter in einigen Teilen des Südwestens. (Archivbild)

Sonne satt den ganzen Tag. Aber das kurze Sommermärchen der vergangenen Tage dürfte bereits am Wochenende vorbei sein, sagten Meteorologen. Es drohten in vielen Landesteilen heftige Gewitter und kräftige Regengüsse von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter - und das innerhalb kurzer Zeit.

»Lokal kann dabei durchaus eine halbe Monatssumme an Niederschlag in kurzer Zeit zusammenkommen, inklusive Überflutungen und vollgelaufener Keller«, sagte Adrian Leyser Sturm vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Erst in der Nacht zum Montag soll sich die Lage wieder beruhigen.

Heiß und hochsommerlich bleibt es dennoch: Am Samstag dürfte Baden-Württemberg bei maximal 30 bis 35 Grad schwitzen, am Rhein sind laut Vorhersage sogar 36 Grad drin. Am Sonntag bringt der Wetterumschwung zwar etwas Abkühlung, doch mit schwülwarmen 24 bis 28 Grad bleibe es weiter sommerlich.

Achtung: Sonnenbrandgefahr

Sonnenhungrige sollten sich nicht täuschen lassen: Der sogenannte UV-Index erreicht am Samstag Spitzenwerte und signalisiert eine besonders hohe Strahlenbelastung. Sonntag lässt er wegen der Regenschauer etwas nach.

Der UV-Index zeigt an, wie intensiv die ultraviolette Strahlung ist und wie groß das Risiko für die Gesundheit ausfällt. Werte zwischen 8 und 10 gelten als sehr hoch. Dieser Wert wird laut DWD-Indexkarte überall abgesehen vom Südwesten Baden-Württembergs erreicht. Experten raten, sich bei solchen Werten möglichst im Schatten aufzuhalten und konsequent Sonnenschutz zu verwenden. (dpa)