Erneut Gefahr auf S-Bahnlinie: Unbekannter wirft Stein

Bitte aktivieren Sie Javascript

In den vergangenen Tagen hatten bereits ein Fahrrad, ein E-Roller und eine Holzplatte auf den Gleisen der S4 gelegen. Die Lokführer der Bahnen sahen die Gegenstände zu spät und fuhren darüber. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr. Seit mehr als einer Woche kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen an der S-Bahnstrecke. Ob dieselben Täter dahinterstecken, versuchen die Beamten nun zu ermitteln.

Pressemitteilung