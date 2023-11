Aktuell Land

Ermittlungen zu Tod von 21-Jährigem dauern an

Nach dem Tod eines 21-Jährigen an einer archäologischen Ausgrabungsstelle in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) dauern die Ermittlungen noch an. Die Unfallstelle sei abgesperrt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. In den kommenden Tagen werden die Ermittler demnach mit Hilfe eines Sachverständigen ein weiteres Mal die Unfallstelle untersuchen. Zuvor sei sie von der Kriminalpolizeidirektion untersucht worden.