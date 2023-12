Eritrea-Fest in Stuttgart: Großeinsatz der Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein umstrittenes Eritrea-Festival am Samstag (16.00 Uhr) in Stuttgart findet trotz abgesagter Gegendemonstration unter Begleitung von starken Polizeikräften statt. So seien bereits im Vorfeld Kontrollen geplant, um potenzielle Störer zu erkennen, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei einer ähnlichen Veranstaltung Mitte September hatte es massive Ausschreitungen gegeben.

Ein als Benefiz-Festival angekündigtes Fest in einer Sporthalle im Stadtteil Zuffenhausen könnte aus Sicht der Polizei am Samstag erneut Gegner der herrschenden Regierung des afrikanischen Landes auf den Plan rufen. Denn eine Vielzahl der eritreischen Vereine in Deutschland gilt als regierungsnah. Der Verein veranstaltet am selben Tag auch noch ein Hallenfußball-Turnier im Stuttgarter Westen.

Laut Veranstaltungsplakat werden Turnier und Festival vom Eritreischen Verein für Körperbehinderte veranstaltet. In der Turn- und Versammlungshalle Zuffenhausen, deren Betreiber das Schulverwaltungsamt ist, finden nach Angaben der Stadt bis zu 300 Menschen Platz.