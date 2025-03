Entsetzen in Ludwigsburg - Rathauschef legt Blumen nieder

Das Auto, in dem die beiden Frauen saßen, wurde durch den Zusammenprall von der Fahrbahn geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt.

Nach dem Tod zweier unbeteiligter Frauen wegen eines mutmaßlichen Autorennens hat sich die Stadt Ludwigsburg entsetzt und fassungslos gezeigt. »Diese Tat ist furchtbar. Wir sind alle bestürzt. Wie können Menschen so gewissenlos sein?«, sagte Oberbürgermeister Matthias Knecht in einer Stellungnahme. »Wir sind tief erschüttert und wütend über diese fürchterliche Straftat, die den sinnlosen Tod zweier unbeteiligter Menschen verursacht hat.« Am Unfallort legte Knecht einen Strauß als Zeichen der Anteilnahme nieder.

Die mehrspurige Straße, auf der der Unfall geschah, sei bisher kein Unfallschwerpunkt gewesen, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Verstöße gegen die erlaubte Geschwindigkeit gebe es dort immer wieder, diese seien jedoch nicht überdurchschnittlich. Pro Tag seien dort rund 40.000 Fahrzeuge unterwegs.