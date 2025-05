Entscheidung fix: Atubolu kehrt ins Freiburger Tor zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

U21-Nationalspieler Noah Atubolu hat seine Verletzung auskuriert und kehrt nach seiner Zwangspause von fünf Spielen in das Tor des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zurück. »Er ist unsere Nummer 1 und wenn er fit ist und seine Sicherheit hat, dann steht er auf dem Platz. So wird's sein«, sagte Coach Julian Schuster vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison bei Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Schon beim bitteren Last-Minute-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen (2:2) saß Atubolu nach überstandener Schulterverletzung wieder auf der Bank. Im Tor stand jedoch das vorerst letzte Mal Florian Müller. »Er hat ihn sehr gut vertreten«, lobte Schuster den Ersatz.

Sichert sich der SC schon die Europapokal-Teilnahme?

Sollte der Sport-Club sein Duell in Kiel gewinnen, könnte die Qualifikation für den Europapokal oder sogar die Champions League bereits vor dem Saisonfinale gegen Eintracht Frankfurt feststehen. Allerdings hängt das von den Ergebnissen der lauernden Konkurrenz ab.

Ob es ihm helfe, dass Freiburg ein Sieg reichen würde, um in der kommenden Saison im internationalen Geschäft vertreten zu sein? »Mir nicht und mir ist es auch wichtig, dass es keinen so großen Einfluss bekommt«, antwortete Schuster. »Die Mannschaft weiß, wozu sie in der Lage ist.«