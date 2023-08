Aktuell Land

Englische Stute Carolina Reaper gewinnt Zukunftsrennen

Die zwei Jahre alte englische Stute Carolina Reaper hat nach einem Glanzritt ihres Jockeys Jack Mitchell auf der Galopprennbahn in Iffezheim das 150. Zukunftsrennen gewonnen. Vor 5700 Zuschauern kam die als Favoritin gestartete Stute am Mittwoch nach 1400 Meter zu einem knappen Sieg vor Schützenzauber mit Jockey Adrie de Vries. Damit ging das Zukunftsrennen nach sieben deutschen Siegen in Serie nun wieder einmal nach England. Rang drei in dem 55.000 Euro-Rennen belegte West Man unter Hugo Boutin.