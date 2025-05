Elvedis Einsatz gegen Hoffenheim noch fraglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag ((15.30 Uhr/Sky) weiterhin Personalprobleme in der Abwehr. So fällt Defensivspezialist Marvin Friedrich wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel definitiv aus. Die Rückkehr von Innenverteidiger Nico Elvedi (Innenbandzerrung im Knie) ist fraglich. »Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen«, bestätigte Trainer Gerardo Seoane. Die Entscheidung über einen Einsatz falle am Spieltag, erklärte der Borussia-Chefcoach.

Dafür stehen Ko Itakura und Philipp Sander wieder zur Verfügung. Sollte Elvedi gegen Hoffenheim ausfallen, dürfte der junge Fabio Chiarodia wieder zum Einsatz kommen. Der 19-Jährige, der sich bei der 3:4-Niederlage bei Holstein Kiel am vergangenen Wochenende einen groben Schnitzer vor einem Gegentor leistete, erhält Rückendeckung von seinem Coach. Seoane betonte, dass es bei jungen Spielern wichtig sei das zu verarbeiten. »Ein Teil der Aufarbeitung ist, darüber zu reden«, sagte Gladbachs Coach.