Elektroautos bleiben in Baden-Württemberg weiter Ausnahme

Reine Elektroautos (BEV) spielen im Autoland Baden-Württemberg immer noch eine untergeordnete Rolle: Ihr Anteil sei zum 1. Januar 2025 mit 38.567 Fahrzeugen auf 3,8 Prozent an den insgesamt zugelassenen Fahrzeugen gestiegen, teilte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in Fellbach mit. Ein Jahr zuvor machten sie noch 3,3 Prozent aller Personenkraftwagen aus.

Anfang 2025 waren laut Mitteilung 8,6 Millionen Fahrzeuge für den Straßenverkehr zugelassen. Das bedeute ein Zuwachs von 0,8 Prozent oder rund 71.000 Fahrzeugen mehr im Vergleich zum Vorjahr. Den höchsten Anteil hatten der amtlichen Statistik zufolge Personenkraftwagen mit 80,5 Prozent (6,9 Millionen), gefolgt von Krafträdern mit 9,1 Prozent (784.427) und Lastwagen mit 5,3 Prozent (456.869).

Nach Angaben der Statistiker gab es einen leichten Rückgang bei den Autos mit herkömmlichem Verbrennermotor: Der Bestand benzinbetriebener Personenkraftwagen um 43.849 Fahrzeuge (minus 1 Prozent) und der Bestand von Diesel-Pkw ging um 42.560 Fahrzeuge zurück (minus 2 Prozent).

In Baden-Württemberg wurden zum Stichtag eine durchschnittliche Pkw-Dichte von 620 Autos pro 1.000 Einwohner gezählt. Diese liege deutlich über dem bundesweiten Wert von 590.

