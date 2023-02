Aktuell Land

Eishockey-Club ohne Bedenken wegen Bundestrainer-Doppelrolle

Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner hat »absolut« keine Bedenken, dass der zukünftige Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis seinen aktuellen Job bei den Wild Wings in den kommenden Wochen vernachlässigen könnte. Der 64 Jahre alte Deutsch-Kanadier Kreis kämpft mit Schwenningen derzeit noch um die Playoff-Teilnahme in der Deutschen Eishockey Liga und wird erst nach dem Saison-Aus der Wild Wings das Bundestraineramt übernehmen. »Ich wurde sehr offen informiert. Ich wusste vom ersten Tag an, in welche Richtung es gehen könnte«, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. Kreis wurde am Montag in München offiziell als neuer Bundestrainer präsentiert.