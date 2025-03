Eintracht: Knauff mit »leichter Knieverletzung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Ansgar Knauff fällt in den »kommenden Tagen« aus. Der 23-Jährige fehlt dem hessischen Fußball-Bundesligisten wegen einer »leichten Knieverletzung« vorerst im Mannschaftstraining. Das teilte die Eintracht am Sonntagabend via X, vormals Twitter, mit. Weitere Details zur Verletzung gab der Verein nicht an.

Knauff hatte sich im Heimspiel am Tag zuvor gegen den VfB Stuttgart verletzt. Nach einer eigenen Großchance hatte er seinen Einsatz beim späteren 1:0-Sieg bereits in der 25. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht beenden müssen.

Es gebe die leise Hoffnung, »dass es nicht ganz so schlimm ist, aber final habe ich jetzt da noch kein Feedback bekommen«, hatte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nach einer ersten Untersuchung gesagt. Sollte er nicht nur im Training ausfallen, wäre das ein herber Verlust für die Frankfurter, »da er ein Spieler ist, der uns viel Energie gibt und wichtige Läufe in die Tiefe macht. Er ist ein unheimlicher Teamplayer, der richtig gut drauf war«, hatte der Eintracht-Coach beim Pay-TV-Sender Sky gesagt.