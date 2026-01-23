Eintracht-Interimscoach hofft auf die »Wucht« der Fans

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eintracht-Interimstrainer Dennis Schmitt will die Trainerdiskussion vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim komplett ausblenden. »Ich habe so viele Themen auf dem Tisch gehabt, dass ich da relativ kurz gekommen bin. Es geht um den Verein, nicht um mich. Punkt«, sagte der 32-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie der kriselnden Frankfurter am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

»Ich werde bis zur letzten Sekunde alles reinhauen. Alles andere kann ich nicht beeinflussen«, ergänzte der bisherige U21-Coach. Während Schmitt am Freitag seine dritte Trainingseinheit bei den Profis leitete, geht die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller weiter. Ein Kandidat bleibt der Ex-Leipziger Marco Rose.

Schmitt baut gegen den formstarken Tabellendritten auch auf die Fans im Deutsche Bank Park: »Wenn der Funke kommt, dann werden uns 50.000 unterstützen und auch die Hoffenheimer überrascht sein, wie viel Wucht da kommt.«

Drei Tage nach dem Champions League-Aus bei FK Karabach Agdam in Aserbaidschan kann Schmitt die Winter-Neuzugänge Arnaud Kalimuendo und Ayoube Amaimouni-Echghouyab einsetzen, die in der Königsklasse nicht spielberechtigt waren.