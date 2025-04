Eingangstor verwechselt statt gestohlen

Ein vermeintlicher Tor-Diebstahl hat die Polizei in Bad Säckingen umgetrieben. (Symbolbild)

Ein in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) vermeintlich gestohlenes Tor ist wieder aufgetaucht - und doch nicht in die Finger von Kriminellen geraten. Polizeiangaben zufolge war die Verwechslung eines Handwerkers Grund für das mysteriöse Tor-Verschwinden. Demnach hatte ein Metallbauer am Donnerstag irrtümlicherweise statt des richtigen Eingangstors zu einem Grundstück das vier Meter lange Tor eines Nachbargrundstücks zur Wartung abmontiert.

Der Bewohner des dann torlosen Grundstücks hatte die Polizei informiert - und die Ermittler hatten Buntmetalldiebe als Täter vermutet. Doch der Handwerker sei über die Berichterstattung in den Medien auf seinen Lapsus aufmerksam geworden und habe das irrtümlich entfernte Tor tags darauf wieder an seinen ursprünglichen Platz montiert, teilte die Polizei mit.