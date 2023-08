Aktuell Land

Eingang zu unerforschter altsteinzeitlicher Höhle entdeckt

Im Brudertal bei Engen im Kreis Konstanz haben Experten einen bisher nahezu unerforschten altsteinzeitlichen Höhlenfundplatz entdeckt. Wie das Landesdenkmalamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, war die Höhle bereits 1978 bei Sprengarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung eines Abwasserkanals durch den Eiszeitpark entdeckt worden. Doch erst jetzt nahmen sich Archäologinnen und Archäologen der Erforschung an.