Nach einem Vollbrand ist ein Einfamilienhaus in Althütte (Rems-Murr-Kreis) unbewohnbar. Betroffen ist laut Polizei eine dreiköpfige Familie. Eine Anwohnerin hatte am Mittag die Rettungskräfte informiert, bei deren Eintreffen stand das Haus bereits in Vollbrand. Das Feuer brach wohl an der Terrasse aus, die genaue Ursache war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.