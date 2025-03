Der Unfall in Mannheim ereignete sich, als die Straßenbahn an einer Haltestelle einfuhr. (Symbolbild)

Mitten in Mannheim ist ein 15-jähriger Jugendlicher an einer Haltestelle von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet er am frühen Nachmittag mit seinem Fuß in den Gleisbereich und wurde von der Straßenbahn mitgezogen. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Der 15-Jährige wurde laut einer Polizeisprecherin in ein Krankenhaus gebracht.