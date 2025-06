Eine Tote und Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B313

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 33 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 313 im Landkreis Sigmaringen ums Leben gekommen. Zwei Männer wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Ein 26-Jähriger war mit seinem Wagen in einer Rechtskurve bei Engelswies auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Auto der Frau kollidiert, wie es hieß. Danach prallte das Fahrzeug des Mannes noch gegen den Transporter eines 30-Jährigen, der hinter der Frau fuhr. Die 33-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Männer wurden jeweils schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Nach dem schweren Unfall war die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 26-Jährigen einbehalten.