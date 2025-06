Eine Tote und ein Vermisster nach Badeunfällen im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Badeunfällen am Sonntag in Baden-Württemberg ist eine Frau tödlich verunglückt, zudem wird ein Mann vermisst. Die 30-Jährige war am Nachmittag in einem Baggersee in Wyhl am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) untergegangen, wie die Polizei mitteilte. Taucher bargen die Frau im Uferbereich, trotz Maßnahmen zur Wiederbelebung starb sie noch vor Ort.

Nach dem vermissten Mann leitete die Polizei am Tiefen See in Maulbronn (Enzkreis) eine Suche ein. Ein Bekannter des 47-Jährigen hatte dort gegen Mittag unter anderem die Kleidung und ein Rucksack des Mannes aufgefunden. Sie hatten dort am frühen Morgen gemeinsam gebadet, der Bekannte verließ den See jedoch schon vor dem 47-Jährigen. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Mann im Wasser verunglückte.

An den Suchmaßnahmen waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie weitere Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligt. Trotz des Einsatzes von Tauchern, Drohnen, eines Suchhundes und eines Hubschraubers wurde der Mann bislang nicht gefunden. Weitere Maßnahmen sollen am Montag geprüft werden. Der See wurde vorläufig gesperrt.