Eine Autofahrerin nach Kollision mit Bahn schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist in Stuttgart an einer Kreuzung trotz einer roten Ampel nach links abgebogen und dann mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Dienstagabend wurde die 23 Jahre alte Frau nach Auskunft der Polizei schwer verletzt. Es entstand eine Schaden von rund 50.000 Euro.