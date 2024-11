Ein Verletzter und sechsstelliger Schaden bei Wohnungsbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Wohnungsbrand in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mensch leicht verletzt worden und ein geschätzter Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Samstagabend in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem E-Bike-Akku, teilte die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte hätten beim Eintreffen bereits eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung festgestellt. Zwölf Menschen seien aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert worden, darunter eine leicht verletzte Person. Diese kam den Angaben nach ins Krankenhaus. Die Brandwohnung ist nun vorerst unbewohnbar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die angrenzende Straße und die Bahnlinie seien für rund eine Stunde voll gesperrt worden.