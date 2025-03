Ein Toter nach Absturz von Kleinflugzeug bei Weilheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

WEILHEIM/TECK. Der Absturz eines Kleinflugzeuges hat am Samstagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Pilot des einmotorigen Leichtflugzeuges vom Typ CT am Vormittag im Raum Künzelsau gestartet, als im Bereich von Weilheim der Kontakt zur Maschine abbrach. Nur wenig später, gegen 10.45 Uhr, gingen bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei Hinweise ein, dass offenbar ein Kleinflugzeug in der Nähe von Weilheim / Neidlingen abgestürzt sein soll.

Im Verlauf sofort eingeleiteter, umfangreicher Suchmaßnahmen mit zahlreichen Kräften von Feuerwehr, Polizei, Bergwacht, Rettungsdienst und einem Polizeihubschrauber konnte das verunglückte Flugzeug schließlich im bewaldeten und unwegsamen Gelände aufgefunden werden. Für den 78 Jahre alten Piloten kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch vor Ort mit Unterstützung von Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen die Ermittlungen aufgenommen.