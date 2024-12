Ein Sturm kommt auf vor dem vierten Advent

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Advent wird noch einmal ungemütlich im Südwesten: Am Donnerstag gibt es verbreitet Sturm im Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Schwarzwald können sogar Orkanböen, Dauerregen und vereinzelte Gewitter auftreten.

Gewitter sind um diese Jahreszeit zwar seltener als im Sommer, können aber durchaus vorkommen, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Grund sind zwei Warmfronten und eine Kaltfront, die das Land von der Nacht auf Donnerstag an überqueren.

Das bringt erst einmal milde Temperaturen und Niederschläge. Im Schwarzwald können am Donnerstag zwischen 30 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Dazu weht es dann kräftig, im Bergland den ganzen Tag über. Oberhalb von 1.000 Metern sind am Donnerstag schwere Sturmböen möglich, auf Schwarzwaldgipfeln einzelne orkanartige Böen, auf dem Feldberg Unwetter mit Orkanböen. Auch im Tiefland könne es am Donnerstag mehrere Stunden lang stürmisch werden, sagte der DWD-Meteorologe.