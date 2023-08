Aktuell Land

Eichner hat Erinnerungen an missglücktes KSC-Debüt abgehakt

Sein missglücktes Debüt als Trainer des Karlsruher SC spielt vor dem Wiedersehen mit dem 1. FC Saarbrücken bei Christian Eichner keine Rolle mehr. »Es war ein sehr enges Spiel, was wir aber damals auch so erwartet hatten. Die Mannschaft vom Gegner war keine klassische Regionalliga-Mannschaft«, sagte der 40-Jährige am Donnerstag. Vor etwa dreieinhalb Jahren zog der erstmals von Eichner betreute KSC im Achtelfinale mit 3:5 im Elfmeterschießen den Kürzeren in Saarbrücken.