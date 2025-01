Ehepaar stirbt bei Brand in Stuttgarter Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um ein älteres Ehepaar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Laut Feuerwehr war das Feuer am Dienstagabend in der Wohnung des Paars im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Einsatzkräfte hätten den Mann und die Frau aus der Wohnung geborgen und noch versucht, sie wiederzubeleben.

Unverletzt blieben den Angaben zufolge sieben weitere Bewohner, darunter ein einjähriges Kind. Sie seien in andere Unterkünfte gebracht worden, da ihre Wohnungen wegen des Rauchs nicht bewohnbar seien.

Feuer gelöscht

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern. Das Feuer sei gelöscht, hieß es am späten Abend. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machten die Behörden zunächst keine Angaben.