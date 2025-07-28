Ehemaliger Reutlinger steigt mit Tourette auf die Bühne

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Er ist sprachgewandt und humorvoll – doch immer wieder unterbrechen krächzende Laute seinen Sprachfluss. »Viele fragen mich dann, ob irgendwo ein Papagei sitzt«, erzählt Jean Marc Lorber mit einem Schmunzeln. Der ehemalige Reutlinger lebt mit dem Tourette-Syndrom. Die ersten Symptome traten bei ihm im Alter von neun Jahren auf. Er entwickelte Ticks. »Ich sprang plötzlich in die Luft, küsste mein Knie oder schlug mir gegen die Schläfe«, erinnert er sich. Um Letzteres zu vermeiden, versuchte er, den Schlag durch eine unauffälligere Bewegung zu ersetzen – etwa, indem er sich mit den Händen durch die Haare fuhr. Das allerdings hatte unerwartete Folgen: Er begann, sich dabei unbewusst die Haare auszureißen. »Ich habe jeden Tag eine neue Frisur«, sagt er und lacht. Ein Symptom, mit dem er ebenfalls zu kämpfen hat, ist Echolalie. Das heißt, dass er manche Wörter seines Gesprächspartners oder die Eigenen wiederholt. Wie sich ein Tick anfühlt? »Es ist vergleichbar mit dem Gefühl kurz vor dem Niesen«, erklärt Lorber. Eine innere Spannung baue sich auf – ein Druckgefühl sei im Oberbauch oder im Kopf zu spüren. »Danach ist man erleichtert.«

Jean Marc Lorber (links) mit seinem Lebensgefährten. Foto: Privat Jean Marc Lorber (links) mit seinem Lebensgefährten. Foto: Privat

Auch Koprolalie, das heißt unkontrolliertes Fluchen und Beleidigen, ist ein Tick, das mit dem Tourette-Syndrom in Verbidungs gesetzt wird. Davon ist Lorber allerdings nicht betroffen. »Nur bei 16 Prozent der Betroffenen ist das Schimpfen ausgeprägt«, erklärt Lorber. »Sechs Jahre lang litt ich unter Angstzuständen und wusste nicht, was mit mir los war.« Mit 15 Jahren erhielt er die Diagnose Tourette-Syndrom. Doch bis dahin war es ein schwieriger Weg. Inzwischen weiß er: Es gibt Mechanismen, um Ticks einzudämmen. Zum Beispiel »im Alltag öfter Pausen einlegen«.

Musik macht ihm Mut

Trotz der Herausforderungen ließ sich Lorber nicht entmutigen. Er fand Wege, seinen Alltag zu strukturieren – und auch beruflich Fuß zu fassen. Seine Ausbildung zum Kaufmann für Reformhaus-Fachwaren absolvierte er in Reutlingen bei Vitalia. »Das war ein Familienbetrieb und die Menschen dort gingen sehr locker mit dem Tourette-Syndrom um.« In seiner Freizeit machte er damals schon Musik, weil ihm das half, besser mit den Ticks klarzukommen. »Ich habe Songs komponiert und hatte eine Band.« In Reutlingen und Umgebung ist er schon oft aufgetreten. »Bereits als kleines Kind war ich wie ein Zirkuspferd oder besser gesagt: ein Rampenmännchen. Ich war begeistert, wenn ich etwas darbieten konnte.« 2011 erreichte Lorber bei der Talentshow »X Factor« die zweite Runde. Zudem zählt er zahlreiche TV-Auftritte bei ProSieben, RTL2 und Vox, in denen er über seine Erkrankung sprach.

Nach der Ausbildung fiel er in ein tiefes Loch. Er zog nach Stuttgart. »Es war sehr schwer, an eine Arbeitsstelle heranzukommen. Es gibt so viele Vorurteile, sodass es viele von uns nicht mal zum Vorstellungsgespräch schaffen.« Er dachte darüber nach, einen neuen Berufsweg einzugehen. So begann er eine Ausbildung zum Übersetzer und anschließend zum Ernährungsberater, doch er fühlte sich nicht angekommen.

Erst später konnte er Fuß fassen. »Meine Kreativität kam zurück und ich knüpfte Kontakte zur Tourette-Gesellschaft Deutschland.« So tauschte er sich mit Menschen aus, denen es ähnlich ging und befasste sich intensiver mit der Erkrankung. »Dann bin ich Tourette-Botschafter geworden.« Jetzt ist Lorber Ansprechpartner für die Selbsthilfegruppe in Stuttgart, die er gegründet hat.

Tourette greifbar machen

Seine Leidenschaft für Musik hat ihn nicht losgelassen. Er schreibt weiterhin Songs »in verschiedenen Sprachen« und macht Auftritte. Ob mit Hip Hop, Soul oder Funk: »Beim kreativen Prozess des Musizierens gehen die Ticks zurück«, stellt er fest. »Es gibt natürlich Momente, wenn ich moderiere, in denen ich mich verhaspele. Ich gehe humorvoll damit um und lass es nicht einfach so stehen. Ich thematisiere Tourette, um es greifbarer zu machen.« Das Publikum sei tolerant, freut er sich. Doch nicht alle zeigen Verständnis: »In Bus und Bahn gibt allerdings schon die eine oder andere Bemerkung.«

Deshalb ist ihm Aufklärung sehr wichtig. Gemeinsam mit seinem Partner, der seit seiner Kindheit nur ein funktionsfähiges Auge hat, rief er das Aufklärungsprogramm »One Eye On Tourette« für Schulen, FSJ-Gruppen, Erzieher und Interessierte ins Leben. Zusätzlich nahm er das Hörbuch »Tourette in my head« auf. Darin berichtet er über seine Erfahrungen mit der Erkrankung. (GEA)