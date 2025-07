Ehefrau getötet: Lebenslang für Angeklagten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er seine 38-jährige Ehefrau ermordete, ist ein Angeklagter in Freiburg zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Schwurgericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, wie ein Sprecher mitteilte. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Der 35-Jährige hatte im Juni vergangenen Jahres mehrfach mit teils schweren Gegenständen auf seine Frau eingeschlagen. Die 38-Jährige wurde bei dem Angriff im Schwarzwaldort Simonswald im Kreis Emmendingen schwer verletzt und starb.

Die Anklagebehörde hatte dem Mann zunächst Totschlag vorgeworfen. Der Tunesier wurde von dem Gericht nun wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt. Niedrige Beweggründe gehören laut Strafgesetzbuch zu den sogenannten Mordmerkmalen.

Urteil sollte bereits im Mai fallen

Das Urteil sollte bereits im Mai verkündet werden. Der Prozess wurde aber fortgesetzt, da es neue polizeiliche Ermittlungsergebnisse gab. Auf einem Computer wurde laut Gericht ein Chatverlauf zwischen dem Angeklagten und der Frau aus den Jahren 2017 bis 2021 gefunden.

Der 35-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft. Das Gericht verurteilte ihn dem Sprecher zufolge auch zu Zahlungen von Hinterbliebenengeld an die drei Nebenkläger in Höhe von je 10.000 Euro an Vater und Mutter der Getöteten sowie 5.000 Euro an ihren Bruder.

Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig. Es können binnen einer Woche Rechtsmittel eingelegt werden.