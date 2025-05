E-Auto brennt in Tiefgarage – umliegende Gebäude geräumt

In Stuttgart hat ein E-Auto Feuer gefangen. (Symbolbild)

In einer Tiefgarage in Stuttgart hat ein Elektroauto Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden umliegende Gebäude geräumt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Feuer konnte am Vormittag gelöscht werden. Wie viele Menschen von der Räumung betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Der Schaden – auch etwa an anderen Autos in der Tiefgarage – konnte zunächst nicht geschätzt werden, da die Tiefgarage bislang noch stark verraucht war. Die Brandursache werde noch ermittelt. Zwischenzeitig wurde die betroffene Straße teilweise wieder für den Verkehr geöffnet. Verletzte gab es keine.