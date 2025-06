Dynamo Dresden holt Talent Faß aus Hoffenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat Marlon Faß von der U19 der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 19 Jahre alte Stürmer soll bei der SGD perspektivisch die nächsten Entwicklungsschritte gehen. »Mit Marlon konnten wir ein hoch veranlagtes Talent für uns gewinnen. Mit seiner Athletik und dem Bewegungsspiel bringt er bereits sehr gute Attribute mit«, sagte Dynamo-Sportchef Thomas Brendel.

Faß wurde in Landau in der Pfalz geboren. Seine ersten fußballerischen Schritte machte der 1,89 Meter große Stürmer beim FSV Offenbach. Über die Junioren des Karlsruher SC wechselte Faß 2021 in das Nachwuchsleistungszentrum der Sinsheimer. In der zurückliegenden Saison erzielte er für die U19 der TSG in der Gruppenphase und Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga in 23 Spielen 18 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. In der UEFA Youth League gelangen ihm in sechs Spielen ein Treffer und drei Torvorlagen.