DWD gibt Entwarnung bei Schnee und Glätte

In der Nacht gab es einige Unfälle in Baden-Württemberg (Foto aktuell).

Der Deutsche Wetterdienst hat am Morgen seine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall aufgehoben - Autofahrer müssen sich aber weiter auf glatte Straßen einstellen. Für den Morgen gilt für von Karlsruhe und Stuttgart bis in südliche Gebiete eine Glättewarnung. Es sei noch verbreitet glatt im Land, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Tagesverlauf solle es im Nordschwarzwald und auf der Schwarzwaldhochstraße noch bis zu acht Zentimeter Neuschnee geben.

Nach der Glätte und dem Schnee am Morgen könne man dann aber aufatmen: von Samstag an soll es nur noch lokal begrenzt Glätte geben. Das Tief mit den Schneefällen von Donnerstag sei nach Ostern weitergezogen.

Herbst kommt zurück

Am Wochenende werde der Schnee recht schnell verschwinden und es werde einen Wechsel von Winter zu Herbst geben. Am Samstag werden Temperaturen von 2 bis 7 Grad erwartet. Damit gebe es nur noch am Morgen örtlich begrenzte Glätte - bevor die Temperaturen dann steigen. Am Sonntag werde es dann wolkig und nahezu niederschlagsfrei sein. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad im Rheintal.