DWD erwartet Gewitter und Starkregen im Südwesten

Nach den trockenen Wochen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter in Teilen Baden-Württembergs voraus. Betroffen sei laut einem Sprecher vor allem der südwestliche Landesteil in Südbaden und dem Südschwarzwald.

Bereits am Dienstagmittag sollte es im Südwesten des Landes Schauer geben, die sich am Nachmittag in Richtung Norden ausbreiteten. Südlich von Stuttgart wird es laut dem Sprecher einen freundlichen Abend geben, bevor wieder von Südwesten Regen heranzieht.

In der ersten Nachthälfte zu Mittwoch könne es im südwestlichen Landesteil vereinzelt Windböen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde sowie Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter geben. Auch Hagel erwartet der DWD.

Auch in der zweiten Wochenhälfte sollten die Menschen in Baden-Württemberg zur Sicherheit einen Regenschirm dabeihaben. Der DWD rechnet weiterhin mit Schauern und Gewittern.