Dutzende Rinder und eine Katze bei Stallbrand verendet

Rund 40 Rinder und eine Katze haben den Brand eines Stalls am Bodensee nicht überlebt. Lediglich zwei Rinder entkamen den Flammen und wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Stall in Eriskirch (Bodenseekreis) brannte am Samstag komplett nieder und stürzte ein. Teilweise stünden nur noch die Grundmauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Ein angebautes Wohnhaus könne vorerst nicht bewohnt werden. Den Feuerwehrleuten sei es zwar gelungen, das Gebäude vor den Flammen zu bewahren, doch an Mauer, Stall und Haus seien noch immer Glutnester. Die Einsatzkräfte versuchten diese noch zu löschen. Auch ein Statiker ist demnach zur Begutachtung des Stalls auf dem Bauernhof.

Menschen wurden durch die Flammen nicht verletzt. Sie konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.