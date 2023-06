Aktuell Land

Durchsuchung wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel

Die Polizei hat in Stuttgart eine Gaststätte durchsuchen lassen, in der sich Spieler regelmäßig zu illegalem Glücksspiel getroffen haben sollen. Mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Karten und Jetons seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der nächtlichen Durchsuchung am Wochenende waren den Angaben zufolge etwa 20 Personen in dem Lokal gewesen. Sie sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.