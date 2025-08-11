Duo geht mit brennenden Ästen aus Lagerfeuer auf Paar los

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Auseinandersetzung an einem Lagerfeuer am Bodensee hat ein Duo einen 35-Jährigen mit brennenden Ästen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit seiner 25-jährigen Partnerin an einer Grillstelle in Lindau mit zwei Männern in Streit.

Laut einem Polizeisprecher ging es dabei um eine Zigarette, die einer der Männer im Alter von 41 und 46 Jahren in den See geschnipst haben soll. Das junge Paar habe dies als Umweltverschmutzung gewertet. Im Laufe des Streits nahmen die älteren Männer demnach brennende Äste aus dem Feuer und gingen damit auf das Paar los.

Der 35-Jährige erlitt den Angaben zufolge an Armen und Kopf leichte Brandverletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Gegen die Männer werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.