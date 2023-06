Aktuell Land

Drohender Felssturz: Bevölkerung nur kurz nach Brienz zurück

Knapp vier Wochen nach der Räumung des Dorfes Brienz in der Schweiz wegen eines drohenden Felssturzes dürfen Einwohner erstmals kurz in ihre Häuser zurückgehen. Die Gefahrenlage lasse dies zu, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Landwirte durften unterhalb des Dorfes Wiesen mähen. Häuser können am Mittwoch betreten werden. Die 87 Einwohner dürfen aber nur in kleinen Gruppen für jeweils 90 Minuten ins Dorf, um etwa für den Alltag notwendige Dinge abzuholen.