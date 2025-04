Dritter Sieg: Kelterns Basketballerinnen sind Meister

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern haben sich die deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team von Trainerin Matea Tavic gewann auch das dritte Spiel der Bundesliga-Finalserie gegen die Saarlouis Royals und machte so den vierten Titelgewinn nach 2018, 2021 und 2023 perfekt. Nach zwei klaren Siegen gelang in der dritten Partie der Best-of-Five-Serie in der Stadtgartenhalle Saarlouis ein 76:62 (45:37)-Erfolg.

Die Finalserie blieb einseitig. Foto: Harald Tittel/DPA

Mit 20 Siegen und nur zwei Niederlagen hatten die Rutronik Stars schon die Hauptrunde als Tabellenerste abgeschlossen. In den Playoffs setzten sie sich zunächst gegen die Eigner Angels Nördlingen und dann gegen die Panthers Osnabrück durch. Die klare Siegesserie gegen Saarlouis war dennoch eine Überraschung. Im Finale um den DBB-Pokal hatte das Team aus dem Enzkreis gegen die Royals im März in Berlin noch deutlich mit 73:97 verloren.