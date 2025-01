Dreikönige bringen 17,7 Grad im badischen Ohlsbach

Am Dreikönigstag war es ungewöhnlich warm in Baden-Württemberg. Der Winter kehrt aber zurück.

Die Heiligen Drei Könige haben dem Südwesten ungewöhnlich milde Temperaturen beschert. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es mit 17,7 Grad im badischen Ohlsbach (Ortenaukreis) am wärmsten. Dicht folgten mit 17,5 Grad Emmendingen und mit 17,2 Grad Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe). Als »ungewöhnlich mild« werden laut Wetterdienst Temperaturen im Januar über 13 Grad bezeichnet.

Freiburger Januar-Rekord ungebrochen

Der Januar-Rekord vom Neujahrstag 2023 wurde damit nicht gebrochen: Die höchste Temperatur wurde damals laut DWD mit 19,5 Grad in Freiburg gemessen. In Ohlsbach waren es damals 19,4 Grad.

Winter kommt zurück

Trotz des Frühlingslüftchens am 6. Januar: Der Winter ist noch nicht vorbei. Ab der Nacht zum Mittwoch kann es oberhalb von 400 Metern wieder Schnee in Baden-Württemberg geben, in den Niederungen aber hauptsächlich Regen. Die kommenden Tage werden wechselhaft: »Es gibt viel Wetter auf wenig Raum«, so der DWD-Meteorologe. Zum Wochenende wird es demnach wieder winterlich. Es muss mit frostigen Nächten und glatten Straßen gerechnet werden.