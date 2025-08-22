Dreifach-Dieb flüchtet mit Champagner-Flasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll aus dem Getränkelager einer Bar in Heidelberg mehrmals teure Wein- und Champagnerflaschen entwendet haben. Zuerst habe der 63-Jährige eine 1,5-Liter-Flasche Champagner im Wert von fast 200 Euro gestohlen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine Viertelstunde später habe er erneut das Lager im Keller betreten und zwei teure Weinflaschen im Wert von 140 Euro entwendet. Beim Verlassen des Hauses sei er von einem Mitarbeiter erwischt worden, der die Flaschen an sich nahm und ihn des Hauses verwies.

Doch nur fünf Minuten später soll sich der Mann den Angaben nach ein drittes Mal in das Lager begeben und Wein und Champagner im Wert von etwa 200 Euro mitgenommen haben. Der gleiche Mitarbeiter erwischte ihn wieder und rief die Polizei. Der Verdächtige flüchtete, konnte aber von einer Polizeistreife mit der anfänglich geklauten und angetrunkenen Champagnerflasche gefunden werden.