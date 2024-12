Drei Verletzte nach Auffahrunfall am Stauende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch einen Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 61 sind drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge bei dem Zusammenstoß an der Anschlussstelle Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) beteiligt. Demnach war die A61 in Fahrtrichtung Speyer in der Nacht für rund 90 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden belaufe sich auf 60.000 Euro, teilte die Polizei mit. Mehr Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.