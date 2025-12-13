Drei Verletzte bei Unfall auf A8 nahe Denkendorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 8 auf Höhe der Raststätte Denkendorf (Landkreis Esslingen) leicht verletzt worden. Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Transporter entstand zudem hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter sei durch die Kollision umgekippt und auf der Seite zum Liegen gekommen.

Der 20-jährige Autofahrer, sein 21-jähriger Beifahrer und der 50-jährige Fahrer des Transporters seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, erklärte die Polizei weiter. Sowohl die beiden Fahrzeuge als auch die Leitplanken seien stark beschädigt worden. Die Fahrbahn der Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle am frühen Samstagmorgen kurzzeitig voll gesperrt werden.