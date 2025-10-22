Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Drei Verletzte bei Kollision von Linienbussen

In Lindau kracht ein Bus ins Heck eines anderen Busses – und dann noch einer hinterher. Wie es zu dem Unfall kam.

Blaulicht
Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. (Symbolbild)
Drei Fahrgäste sind in Lindau bei einem Unfall mit drei Linienbussen verletzt worden. Die Fahrzeuge standen hintereinander am Zentralen Umsteigepunkt, wie die Polizei mitteilte. Dann fuhr den Angaben zufolge der mittlere Bus aus ungeklärtem Grund los und prallte ins Heck des vorderen Fahrzeugs.

Der Fahrer des hintersten Busses dachte, er könne ebenfalls losfahren. Er konnte laut Polizei nicht sehen, dass der vorderste Bus noch steht. Deswegen kollidierte sein Bus am Dienstag mit dem mittleren. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit.

