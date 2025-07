Drei Verdächtige nach Schüssen auf Parkplatz in Haft

Die Polizei hat nach Schüssen in Jettingen mehrere Männer festgenommen. (Symbolbild)

Nach den Schüssen auf einem Parkplatz in Jettingen (Landkreis Böblingen) Ende Mai hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 31 Jahren, 37 Jahren und 29 Jahren seien bereits am Dienstag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Verdächtigen seien einem Haftrichter vorgeführt worden und säßen inzwischen in Untersuchungshaft. Ein vierter Tatverdächtiger ist nach Angaben der Ermittler auf der Flucht.

Den Männern wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie sollen Ende Mai auf einem Parkplatz in Jettingen mehrere Schüsse auf zwei Männer im Alter von 21 und 27 Jahren abgegeben haben. Beide Opfer seien getroffen und erheblich verletzt worden, teilten die Ermittler mit.

Unklar ist weiter das Motiv für die Tat. Die Ermittlungen dazu dauerten weiter an, hieß es. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte, dass die Tat etwas mit der Gewaltserie im Großraum Stuttgart zu tun habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.